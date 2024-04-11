Пентагон мешает России использовать Starlink
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Министерство обороны США пытается пресекать попытки использования российскими военными систем спутниковой связи Starlink, пишет издание Defence One со ссылкой на помощника шефа Пентагона Джона Пламба.
По его словам, Вашингтон тесно взаимодействует с украинской стороны и компанией SpaceX для того, чтобы помешать ВС РФ использовать терминалы Starlink, размещенные на Украине.
Пламб заявил, что Пентагон не в силах повлиять на американскую компанию и надавить на нее для приостановки обслуживания спутников, которые оказались у российских военнослужащих. Помощник главы Минобороны считает, что РФ приобретает Starlink на черном рынке.
Компания SpaceX основана американским бизнесменом Илоном Маском в 2002-м году. Она занимается производством космической техники. Производимые компанией спутники Starlink представляют собой спутниковую систему, предназначенную для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
Первая партия терминалов Starlink прибыла на Украину 28 февраля 2022 года. Ранее о том, чтобы спутники были доставлены в страну, просили киевские власти.
Ранее Илон Маск заявил, что вступление Украины в НАТО станет началом ядерной войны.