Пентагон мешает России использовать Starlink

По его словам, Вашингтон тесно взаимодействует с украинской стороны и компанией SpaceX для того, чтобы помешать ВС РФ использовать терминалы Starlink, размещенные на Украине.

Пламб заявил, что Пентагон не в силах повлиять на американскую компанию и надавить на нее для приостановки обслуживания спутников, которые оказались у российских военнослужащих. Помощник главы Минобороны считает, что РФ приобретает Starlink на черном рынке.

Компания SpaceX основана американским бизнесменом Илоном Маском в 2002-м году. Она занимается производством космической техники. Производимые компанией спутники Starlink представляют собой спутниковую систему, предназначенную для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Первая партия терминалов Starlink прибыла на Украину 28 февраля 2022 года. Ранее о том, чтобы спутники были доставлены в страну, просили киевские власти.

Ранее Илон Маск заявил, что вступление Украины в НАТО станет началом ядерной войны.