Украинских беженцев в Германии могут лишить пособий по безработице

Граждане Украины, поселившиеся в Германии, могут быть лишены пособий по безработице. Отменить выплаты украинским беженцам в случае победы на выборах намерены представители оппозиции в лице Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Об этом со ссылкой на немецкую газету Tagesspiegel сообщает РИА Новости.