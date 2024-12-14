Украинских беженцев в Германии могут лишить пособий по безработице
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Граждане Украины, поселившиеся в Германии, могут быть лишены пособий по безработице. Отменить выплаты украинским беженцам в случае победы на выборах намерены представители оппозиции в лице Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Об этом со ссылкой на немецкую газету Tagesspiegel сообщает РИА Новости.
Кроме того, оппозиция планирует прекратить прием нелегальных мигрантов.
Также предполагается сократить объем социальной помощи для лиц, подлежащих депортации. Представители оппозиции считают, что размер данных выплат должен быть минимальным.
Авторы проекта программы подчеркивают, что Германия заинтересована в квалифицированных иностранных специалистах, но неконтролируемый поток нелегальных мигрантов создает чрезмерную нагрузку на государство и значительно затрудняет процесс их интеграции в немецкое общество.
Ранее сообщалось о том, что Шольц призвал украинских беженцев работать в ФРГ или возвращаться обратно.