Финляндия вернет противопехотные мины в свой арсенал

Финское министерство иностранных дел сообщило о своем намерении покинуть Оттавскую конвенцию, накладывающую запрет на использование противопехотных мин. Ожидается, что данное решение вступит в юридическую силу в начале 2026 года. Информация об этом была опубликована в официальном заявлении на веб-сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что причиной выхода из соглашения является изменившаяся обстановка в сфере безопасности и, как следствие, оборонные нужды Финляндии. В министерстве отметили, что выход позволит стране вернуть противопехотные мины в перечень доступных оборонительных средств.

Представители финского МИД также сообщили, что все страны-участницы конвенции, генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности ООН были уведомлены о принятом решении.

Ранее сообщалось, что санкции против РФ увеличили торговлю рублями без посредников в Финляндии.