Финляндия вернет противопехотные мины в свой арсенал
Финляндия объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
Финское министерство иностранных дел сообщило о своем намерении покинуть Оттавскую конвенцию, накладывающую запрет на использование противопехотных мин. Ожидается, что данное решение вступит в юридическую силу в начале 2026 года. Информация об этом была опубликована в официальном заявлении на веб-сайте ведомства.
В заявлении подчеркивается, что причиной выхода из соглашения является изменившаяся обстановка в сфере безопасности и, как следствие, оборонные нужды Финляндии. В министерстве отметили, что выход позволит стране вернуть противопехотные мины в перечень доступных оборонительных средств.
Представители финского МИД также сообщили, что все страны-участницы конвенции, генеральный секретарь ООН и Совет Безопасности ООН были уведомлены о принятом решении.
Ранее сообщалось, что санкции против РФ увеличили торговлю рублями без посредников в Финляндии.