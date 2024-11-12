Финляндия выступила против принуждения Украины к нейтралитету
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Украину нельзя принуждать к нейтралитету, так как это не приведет к урегулированию военного конфликта.
С таким заявлением выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Ее слова передает передает Reuters.
Валтонен отметила, что политика «финляндизации», то есть, нейтралитета и уступок, которую ее страна проводила после Второй мировой войны, для Украины не подходит.
Она также добавила, что Украина была нейтральной страной до начала военных действий в феврале 2022 года.
Кроме того, принуждение Украины к принятию условий против ее воли «разрушит международную систему», заключила глава МИД Финляндии.
Ранее сообщалось о том, что Германия и Финляндия начали передавать Украине данные со спутников.