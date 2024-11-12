Финляндия выступила против принуждения Украины к нейтралитету

Украину нельзя принуждать к нейтралитету, так как это не приведет к урегулированию военного конфликта.

Валтонен отметила, что политика «финляндизации», то есть, нейтралитета и уступок, которую ее страна проводила после Второй мировой войны, для Украины не подходит.

Она также добавила, что Украина была нейтральной страной до начала военных действий в феврале 2022 года.

Кроме того, принуждение Украины к принятию условий против ее воли «разрушит международную систему», заключила глава МИД Финляндии.

Ранее сообщалось о том, что Германия и Финляндия начали передавать Украине данные со спутников.