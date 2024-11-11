Германия и Финляндия начали передавать Украине данные со спутников

Две оборонные компании, из Финляндии и ФРГ, начали передавать украинским властям данные со спутников. Об этом сообщил ТАСС.

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что он совместно с финской аэрокосмической компанией ICEYE начал в октябре этого года передавать Киеву свежие спутниковые снимки. Это делается в рамках соответствующего договора, который был подписан при содействии властей ФРГ.

«С начала октября Украина в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны спутниками SAR», — указали представители этого концерна.

Они подчеркнули, что эти данные дополнят разведывательную информацию из других источников, и это поможет ВСУ в обнаружении новых целей, а также поспособствует в наблюдении за развертыванием российских сил на поле боя.

Ранее юрист Хаминский высказал точку зрения, по которой удары западным оружием вглубь российских территорий будут означать прямое участие НАТО в украинском конфликте. В связи с этим он вспомнил намерение Путина предпринять превентивные действия по защите России от внешних угроз.