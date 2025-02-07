Финляндию уличили в подготовке к войне с Россией
Профессор Малинен: Финляндия пытается «превратить русских в преступников»
Фото: [pxhere.com]
Власти Финляндии намерены запретить сделки с недвижимостью для россиян.
Данное решение косвенно указывает на подготовку к конфликту к РФ.
Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне», — написал он.
Причем, отметил он, среди финнов есть те, кто рад этой новости. Таких граждан Малинен назвал идиотами.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии спикером парламента выбрали депутата, призывавшего убивать российских военных.