Финляндию уличили в подготовке к войне с Россией

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Данное решение косвенно указывает на подготовку к конфликту к РФ.

Власти Финляндии намерены запретить сделки с недвижимостью для россиян.

«Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне», — написал он.

Причем, отметил он, среди финнов есть те, кто рад этой новости. Таких граждан Малинен назвал идиотами.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии спикером парламента выбрали депутата, призывавшего убивать российских военных.