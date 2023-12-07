Финны примут решение по открытию КПП на границе до 13 декабря

В Финляндии заявили, что внимательно следят за тем, что происходит на границе с Россией, в частности – по ситуации с беженцами. Об этом сообщает глава правительства Финляндии Петтери Орпо 7 декабря.

Окончательно решение об открытии КПП будет принято в течение ближайших пять дней, то есть, не позднее 13 декабря – это среда.

Орпо отмечает, что цели таких мер не изменились – это возвращение к нормальной жизни. И только при полном анализе ситуации можно принять уже окончательное решение об открытии пунктов пропуска на границе с Россией.