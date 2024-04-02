Финская полиция сообщила и расследовании убийства после стрельбы в школе Вантаа

Стрельбу в финской школе Вантаа расследуют как убийство и покушение на убийство, сообщила полиция Финляндии. В результате трагедии скончался школьник.

Инцидент произошел в школе Viertola во вторник, 2 апреля. Сообщалось, что не менее трех человек получили ранения в результате выстрелов. По информации полиции, стрелок был задержан. Им оказался несовершеннолетний ученик школы.

Как сообщил представитель правоохранительных органов во время пресс-конференции, подозреваемого в скором времени передадут в соцслужбу. Из-за возраста его нельзя отправлять под арест, уточнил он.

Как выяснила полиция, оружие, из которого молодой человек производил выстрелы, принадлежит его близкому родственнику. Лицензия на оружие имеется.

Пострадавшими при стрельбе стали 12-летние школьники. Премьер-министр финского государства Петтери Орпо заявил, что потрясен случившемуся в школе.

Ранее мы сообщали, что в ходе стрельбы у кемеровского ночного клуба погиб местный житель. СК РФ возбудил по факту инцидента уголовное дело.