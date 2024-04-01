СК: мужчина погиб в ходе стрельбы у кемеровского ночного клуба

Следователи подтвердили, что 1 апреля у ночного клуба молодой человек выстрелил в мужчину, чем нанес ему смертельные травмы. Было возбуждено уголовное дело, сообщает издание «Vse42.ru» .

По предварительной версии, 22-летний кемеровчанин рано утром выстрелил в 27-летнего сибиряка на проспекте Ленина, недалеко от ночного клуба и ТЦ «Променад». Следствие отмечает, что стрелок пошел на преступление из «личных неприязненных отношений». Всего он совершил два выстрела из огнестрельного оружия: пули попали в тело оппонента, ранив его насмерть.

При этом после содеянного молодой человек пытался скрыться и избавиться от орудия убийства, но был задержан правоохранителями. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В соцсетях, где изначально сообщили об этом инциденте, говорилось, что стрелок — бывший участник боевых действий. Однако в органах правопорядка эту информацию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить мужчину за убийство 2016 года.