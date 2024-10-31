Финская прокуратура обвинила россиянина Тордена в военных преступлениях на Украине

Финская прокуратура предъявила обвинения гражданину России Воиславу Тордену, который обвиняется в военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014 году. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил общественный вещатель yle.

По информации заместителя генерального прокурора Юкка Раппе, обвинения включают военные преступления с отягчающими обстоятельствами, а также четыре отдельных военных преступления.

Утверждается, что Торден совершал преступления на территории Украины в период с 2014 по 2014 годы. Россиянин ранее являлся командиром диверсионно-штурмовой группы «Русич» ВС РФ. Украинская сторона требует его выдач. Сам Торден полагает, что на Украине его могут пытать.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии, дипломаты следят за развитием ситуации и готовы оказать необходимую защиту прав Торденa.

Торден был задержан финскими пограничниками 20 июля 2023 года. Ранее известный под именем Ян Петровский, он уже внесен в санкционные списки Европейского Союза (ЕС) и США.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) РФ предупредило об ответе на решение Финляндии изъять российскую недвижимость.