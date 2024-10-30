МИД РФ предупредил об ответе на решение Финляндии изъять российскую недвижимость

МИД РФ назвал незаконными действия финских властей по отношению к российской недвижимости на территории Финляндии. Россия не оставит это без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что российское посольство в Хельсинки направило запрос МИД Финляндии и Службе судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, а также запросило информацию о процедурах относительно российской недвижимости.

Так, Россия хочет выяснить, если такие решения действительно были приняты, как они соответствуют международным нормам о государственной собственности. После получения ответов от финской стороны будет дана правовая оценка действиям властей Финляндии.

Дипломат также отметила, что РФ не получала уведомлений о наложении ограничительных мер на другие объекты российской недвижимости в Финляндии, в том числе и на земельный участок, на котором располагается Российский центр науки и культуры в Хельсинки.

Ранее сообщалось о том, что Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии.