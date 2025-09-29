Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

Президент Финляндии Александр Стубб высказал свою позицию относительно возможных действий в отношении российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве страны.

В интервью CNN глава государства заявил, что не отдаст приказ об уничтожении таких объектов. Он подробно описал установленный порядок действий в подобных ситуациях.

«У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать. Все зависит от ситуации. У нас очень четкий протокол», — подчеркнул финский лидер.

Подобные заявления от европейских лидеров звучат на фоне новостей об обнаружении в небе над разными странами Европейского союза (ЕС) неопознанных беспилотников. В начале сентября дроны упали на территории Польши. Недавно беспилотники увидели в небе над Германией, Норвегией и Данией.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о сбитых за ночь украинских беспилотниках над территорией РФ.