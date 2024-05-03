Финский политик Аалтола предложил перекрыть России доступ к Калининграду

Россию можно ограничить в доступе к одному из свои регионов, анклаву Калининградской области. Подобное предложение выдвинул Мики Аалтола, кандидат в депутаты Европарламента от партии «Национальная коалиция». Его точку зрения привело издание Verkkouutiset.

По утверждению властей Финляндии и Прибалтики, российские военные в приграничных районах создают помехи прохождению сигналов GPS. Из-за этого финны и прибалты испытывают некоторые неудобства, временами они появляются даже при работе аэропортов. В частности, самолет авиакомпании Finnair не смог сесть в аэропорту Тарту и был вынужден уйти на запасную площадку.

«Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря», - заявил на это Аалтола.

Он предложил в качестве ответной меры ужесточить либо полностью прекратить доступ России к Калининграду.

Ранее в Финляндии начались учения войск НАТО. Их устроили на границе с РФ, они состоят из целой серии последовательных мероприятий.