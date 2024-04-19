Финский премьер Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался отвечать на вопросы русскоговорящих граждан во время своего визита к границе с Россией, сообщило в мессенджере «Александровское общество».

Накануне Орпо вместе с главой Европейской комиссией Урсулой фон дер Ляйен посетили границу с РФ. В это время активисты «Александровского общества» устроили пикнет на пути к пограничному пункту «Нуйямаа».

В сообщении говорится, что люди хотели пообщаться с финским премьером, однако их просьба была проигнорирована.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график. Саму границу чиновники осматривали с вертолета», — говорится в публикации.

Отмечается, что люди хотели обсудить сложившуюся ситуацию из-за закрытых погранпунктов, так как они испытывают трудности.

На пресс-конференции, которую Орпло провел вместе фон дер Ляйен, премьер-министр попросил у ЕС денег для помощи регионам, расположенных возле границы с РФ. По мнению финского политика, люди у границы страдают именно из-за Москвы.

В ноябре 2023-го года власти Финляндии приняли решение ввести ограничения на нескольких пограничных пунктах с Россией. Они объяснили это решение попыткой предотвратить неконтролируемый поток беженцев из третьих стран. В нем Хельсинки обвинили Москву.

Ранее Министерство иностранных дел РФ пригрозило Финляндии военными контрмерами за создание для России ядерной угрозы.