МИД пригрозил Финляндии военными контрмерами за создание для России ядерной угрозы

Россия решительно настроена употребить все возможные контрмеры в отношении Финляндии, если Хельсинки решиться создать для нее ядерную угрозу, заявил в беседе с ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков.

Собеседник агентства подчеркнул, что в арсенале РФ достаточного рычагов давления на Хельсинки как политического, так и военного характера, если этого потребует ситуация.

«Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал НАТО быть менее «воинственными» в своей риторике по отношению к России.