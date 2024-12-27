Украина станет жертвой западной авантюры, потеряв часть своей территории, а также столкнувшись с присутствием иностранных войск. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 27 декабря, в запрещенной в России социальной сети.

Он выразил удивление тем, что Владимир Зеленский, лидер киевского режима, не желает прекратить огонь и начать мирные переговоры. По мнению Фицо, такие действия украинских властей ведут страну к катастрофе.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и страна заплатит огромную цену за эту западную авантюру в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — заявил словацкий премьер в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети Facebook*.

Фицо вновь призвал Украину к прекращению огня, а Зеленского — как можно скорее урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязать только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — он.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Позднее Фицо пояснил, что его воскресный рабочий визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина остановит транзит газа из России в Европу 1 января 2025 года.

* — признана экстремистской и запрещена на территории РФ