Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был вынужден отказаться от встречи с представителями Европейской комиссии, на которой должна была обсуждаться ситуация с блокировкой транзита газа через Украину в Европу. Причиной этого стали технические проблемы в авиасообщении Бельгии, сообщило РИА Новости.

Недавно международный аэропорт Брюсселя объявил о приостановке всех рейсов в воздушном пространстве страны. Издание Soir отметило, что сбой вызван неисправностью основного радара Центра по контролю за безопасностью воздушного движения (Canac).

Фицо рассказал журналистам, что по пути в Брюссель получил информацию о закрытии воздушного пространства над аэропортом по техническим причинам.

Пилоты уведомили его, что они должны будут ждать в небе не менее полутора часов, что исключало возможность участия в запланированной встрече с главой Европейской комиссии и комиссаром по энергетике.

Ранее журналист Чей Боуз прокомментировал желание ЕС вновь закупать газ из РФ после после поражения в прокси-войне.