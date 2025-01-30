Прокси-война Западных стран против России на Украине потерпела неудачу, и теперь Европа вновь желает закупать российский газ, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Он подчеркнул, что экономика Европейского Союза столкнулась с серьезными проблемами, а также началась волна коррупции в украинском руководстве. В результате Европа снова проявляет интерес к покупке газа из России. Такой комментарий он сделал в связи со статьей издания Financial Times.

Утром 30 января это агентство, ссылаясь на свои источники, сообщало, что в Европе обсуждается возможность возобновления закупок трубопроводного газа из России.

По информации газеты, сторонники этого шага считают, что это позволит снизить цены на энергоресурсы в Европе и упростит переговоры о прекращении огня. Идею поддерживают некоторые чиновники из Германии и Венгрии, а также представители других стран, которые не были названны.

Цены на газ в ЕС возросли после окончания контракта на транзит российского газа через Украину. Владимир Зеленский отверг вариант продления соглашения, даже если закупки будут осуществляться третьими странами.

Ранее сообщалось, что в Европе первый раз с 2023 года газ вырос в цене до $550 за тысячу кубометров.