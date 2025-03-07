Фицо рассказал о неопределенности, которая царила на саммите ЕС в Брюсселе

На саммите Европейского Союза (ЕС) по безопасности в Брюсселе царила полная неопределенность. Так прокомментировал итоги встречи премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

По его словам, основное внимание участников было сосредоточено на вопросе гарантий безопасности для Украины в условиях возможного отсутствия поддержки со стороны США.

«Самый худший вариант, который я могу себе представить и с которым я не хочу ничего иметь (общего), заключается в том, чтобы Европейский союз содержал украинскую армию в виде гарантии безопасности, такой вариант появляется на столе», — отметил Фицо.

Он подчеркнул, что на саммите было больше рациональности, чем обычно, так как многие его участники осознают проигрыш Украины в конфликте с РФ.

По информации Euractive, 26 из 27 стран-членов Евросоюза выразили готовность продолжать оказывать поддержку Украине. Исключением стала Венгрия, которая традиционно занимает антиукраинскую позицию.

Венгрия и Словакия имеют свои причины для отказа от помощи Украине и выступают против введения санкций в отношении России. Венгрия, под руководством премьер-министра Виктора Орбана, исторически поддерживает более тесные отношения с Москвой. Его правительство считает, что диалог с Россией важен для обеспечения национальных интересов, особенно в области энергетики.

Словакия также зависит от поставок российского газа, однако в отличие от Венгрии, в целом поддерживает западную политику. Тем не менее, экономические соображения могут влиять на восприятие санкций, особенно с учетом возможного негативного влияния на промышленность.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил оставить Украину без финансовой и военной помощи от Евросоюза.