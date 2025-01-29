Фицо: Словакия заблокирует всю помощь Киеву от ЕС из-за прекращения транзита газа

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский не сможет обеспечить возобновление транзита российского газа через территорию своей страны, Братислава будет настаивать на прекращении всей военной и финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Премьер подчеркнул: такие радикальные действия — единственный способ донести до Украины точку зрения Словакии, которая является разумной.

«Мы продолжим оказывать давление на Украину, чтобы она вернулась к своим обязательствам по транспортировке газа», — сказал Фицо, его слова передает телеканал TA3.

Кроме того, Фицо добавил, что Зеленский является самым настоящим врагом Словакии, так как создает ее народу серьезные проблемы.

В конце прошлой недели в более чем 20 городах Словакии состоялись протестные акции, направленные против правительства. Митингующие требовали, чтобы Словакия оставалась частью Европы. Организаторами акций выступила проукраинская общественная организация. По информации местных СМИ, которые ссылаются на организаторов, в Братиславе на улицы вышли порядка 40 тыс. человек.

Ранее Фицо высказал предположение, что во время протестов участники могут попытаться захватить правительственные здания или заблокировать их работу, чтобы помешать деятельности государственных органов и добиться смены власти.