Проукраинская оппозиция в Словакии вывела народ на улицы протестуя против Фицо

Протесты против правительства премьер-министра Роберта Фицо прокатились по городам Словакии в пятницу, 24 января, в Словакии. Об этом передает портал Aktuality.

По информации от портала, инициатором митинга стала проукраинская организация «Мир Украине», которая вывела людей на улицы под лозунгом «Словакия — это Европа».

Стоит подчеркнуть, что протестам предшествовали заявления Фицо, в которых он обвинял оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» в подготовке государственного переворота по украинскому сценарию. Премьер-министр заявил, что в страну уже прибыли иностранные специалисты, которые могут попытаться свергнуть законные власти, организовав уличные протесты и захватив административные здания. По словам главы правительства Словакии, силовые структуры республики примут «серьёзные меры предосторожности», чтобы предотвратить государственный переворот.

Портал Aktuality сообщает, что в митинге в Братиславе приняли участие около 60 тысяч человек.

Ранее Фицо заявлял о том, что в стране идет активная подготовка к «Майдану».