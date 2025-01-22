Фицо заявил о попытке свержения власти в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о присутствии в стране группы иностранцев, которые могут быть причастны к попыткам дестабилизировать республику. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Фицо, эти специалисты ранее на Украине принимали участие в событиях на Майдане и в политических процессах в Грузии.

По имеющимся у премьера Словакии данным, деятельность этой группы финансируется из различных источников, а их цель — организация в республике антиправительственных протестов, которые могут перерасти в насильственные действия. Среди возможных сценариев — попытки захвата правительственных зданий с целью парализовать работу госорганов Словакии .

Премьер подчеркнул, что власти намерены принять превентивные меры. Он отметил, что на заседании Совета безопасности, которое запланировано на ближайший четверг, будет рассмотрен доклад Словацкой информационной службы. По данным этого доклада, группа неназванных людей занимается долгосрочной операцией влияния с целью дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Фицо выразил уверенность, что подобные попытки не увенчаются успехом, сравнив возможный сценарий с событиями в Капитолии США. Он также заявил, что меры по обеспечению безопасности будут предприняты уже в ближайшее время.

Напомним, оппозиционные политики подвергли Фицо резкой критике после посещения им Москвы и встречи с Владимиром Путиным.

Ранее Фицо заявлял о том, что в стране идет активная подготовка к «Майдану».