Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Европейском Союзе (ЕС) знают о тяжелом положении ВСУ на фронте. Об этом он рассказал изданию Televízia TA3.

По словам Фицо, Украину ожидает тяжелое время на фронте. Он отметил, что военная ситуация в стране обостряется, и по его мнению, Украина не справляется с вызовами, связанными с конфликтом. Премьер также подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные Западом, не достигли своей цели и не привели к ожидаемым результатам.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение о том, что политика США в отношении Украины может быть временно приостановлена, что, по его мнению, повлечет за собой дальнейшие изменения в динамике конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также намекнул на возможный пересмотр финансовых обязательств по поддержке Украины, особенно в свете возможных изменений в американском политическом ландшафте после выборов, где победа Дональда Трампа может влиять на внешнюю политику Вашингтона.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о желании приехать в Москву на Парад Победы.