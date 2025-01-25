По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Украина не станет членом НАТО. Он высказал свою точку зрения в эфире программы «Субботние диалоги» 25 января.

Кроме того, по словам словацкого премьера, со вступлением в Евросоюз у Киева будут как минимум огромные проблемы.

«Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у нее будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз», — сказал Фицо.

На саммите Европейского союза, который состоялся 14 декабря 2023 года, было принято решение о начале переговоров о возможном вступлении Украины в ЕС.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата, но выдвинул ряд жёстких условий для начала официальных переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно подчёркивали, что это решение было в большей степени символическим и направлено на поддержку Украины в её противостоянии с Россией.

Фицо ранее уже высказывал мнение, что Украине следует принять нейтральный статус, чтобы минимизировать риски развязывания Третьей мировой войны. Он подчеркивал, что власти Словакии и все европейские страны должны быть готовы к тому, что будет после завершения конфликта. Роберт Фицо открыто говорит, что не готов становиться марионеткой Владимира Зеленского.