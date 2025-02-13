По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Европейскому союзу следует протрезветь от военного безумия после диалога, состоявшегося между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом политик написал в Facebook*.

Премьер также заявил, что Зеленского после разговора с Трампом ожидают демократические выборы, а еще сообщил об отсутствии звонков подобного уровня в ЕС, которому следует пересмотреть нынешнее видение ситуации.

«Необходимо быть независимым во взглядах и позициях, чтобы выжить. Иначе он двигается к глубокому кризису», — сообщил политик, комментируя разговор лидеров России и США.

Диалог между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля. В ходе продолжительного общения лидеры страны добились взаимопонимания по ряду ключевых вопросов, в том числе продолжающегося на Украине кризиса.

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в настоящее время помощники глав лидеров России и США приступили к подготовке грядущей встречи.

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