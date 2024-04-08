Западу явно не по душе, что граждане Словакии избрали президентом своей страны накануне социал-демократа Петера Пеллегрини, выступающего против отправки вооружений и солдат на Украину и за скорейшее мирное разрешение кризиса, уверен премьер-министр республики Роберт Фицо.

В своем видеообращении в воскресенье, 7 апреля, подводя итоги президентских выборов в стране, Фицо напомнил, если бы победил поборник военной помощи Киеву экк-глава МИД Словакии Иван Корчок, словацким военным уже пришлось паковать вещмешки для отправки на Украину.

«Нам необходимо учитывать и возможное наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину», — заявил премьер в своем обращении к нации, видеозапись которого размещена на его странице в соцсетях.

Ранее мы сообщали о победе на выборах президента Словакии во втором туре спикера местного парламента Петера Пеллегрини. В ходе своего первого выступления политик пообещал, что республика останется на стороне мира.