Победитель президентских выборов в Словакии Петер Пеллегрини выступил перед своими сторонниками, сделав ряд важных заявлений, касающихся, в стом числе, мировой повестки.

Так, по словам политика, Словацкая республика в свете происходящих на Украине событий, будет на стороне мира, а не войны. Таким образом Пеллегрини подтвердил свои предвыборные тезисы, что Европе и НАТО необходимо перестать накачивать восточного соседа оружием,. а способствовать проведению мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, по итогам обработки практически 90% бюллетеней словацких избирателей Пеллегрини заручился поддержкой 57% голосов граждан.

Его соперник, бывший глава МИД Словакии Иван Корчок поздравил Пеллегрини с победой и заявил, что очень разочарован своим поражением.

В Словакии президент избирается всеобщим голосованием граждан на пятилетний срок. По итогам первого тура во второй прошли Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей, а также экс-глава МИД Словакии Иван Корчок 42,51% голосов.