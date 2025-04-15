Флорида стала первым штатом, переименовавшим Мексиканский залив

Согласно информации, опубликованной сенатом штата, глава Флориды Рон Десантис утвердил законодательный акт, согласно которому Мексиканский залив будет официально именоваться Заливом Америки. Таким образом, Флорида стала первым штатом в США, который на официальном уровне изменил название данного географического объекта.

Губернатором Десантисом были подписаны законопроекты под номерами 575 и 549. В соответствии с заявлением, опубликованным на веб-сайте законодательного органа, данные законопроекты вносят изменения в нормативные акты Флориды и структуру управления штата, заменяя название «Мексиканский залив» на «Залив Америки».

Подчеркивается, что Флорида стала первым штатом, осуществившим переименование Мексиканского залива в Залив Америки.

Следует отметить, что указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки был принят Дональдом Трампом в самом начале его президентского срока.

Ранее сообщалось, что США могут заплатить за Гренландию $2,2 млрд в качестве первого взноса.