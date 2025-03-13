Флот Китая окружил Австралию, вынудив менять авиамаршруты

В течение почти четырёх недель вооружённые силы Австралии пребывали в состоянии повышенной боеготовности, пока корабли военно-морского флота Китая проводили манёвры в непосредственной близости от границ государства. На это в своем материале указывает The New York Times.

Стало известно, что корабли Военно-морских сил Китая пересекали границы исключительной экономической зоны Австралии и запускали ракеты в непосредственной близости от маршрутов гражданских авиаперевозок. В результате десятки пассажирских самолетов были вынуждены менять курс.

В связи с последними событиями Канберра была вынуждена провести анализ состояния своего военно-морского флота, который на данный момент является самым устаревшим и малочисленным со времён Второй мировой войны, как сообщают американские СМИ.

В качестве примера: на двух китайских военных кораблях установлено 144 ракетных пусковые установки, в то время как весь австралийский флот, состоящий из десяти кораблей, имеет в своём распоряжении 200 пусковых установок.

Ранее сообщалось, что Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в акватории, расположенной близ иранского порта Чабахар. Они будут направлены на улучшение оперативной совместимости, обмен опытом и укрепление взаимного доверия. Кроме того, учения преследуют цель улучшить готовность трех государств к совместным действиям в условиях геополитических вызовов.