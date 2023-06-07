Focus: Украина не способна ни на какое крупномасштабное наступление

Вооруженные силы украинского государства не в состоянии вести крупные наступательные операции, заявил изданию Focus политолог из Германии Герфрид Мюнклер.

«Конфликт на Украине продолжится в виде изнурительной окопной войны, а сообщения о большом классическом наступлении — лишь европейское принятие желаемого за действительное», - подчеркнул эксперт.

Как ранее указал первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук, Киев начнет активную фазу боевых действий одновременно со стартом проведения учений НАТО, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня.

Эксперт также пояснил, чтобы начать активное контрнаступление, украинским военным и их руководству в первую очередь, необходимо подготовиться — активировать линию фронта, как следует прощупать оборону.