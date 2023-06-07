Полковник запаса Пинчук раскрыл дату реального контрнаступления ВСУ

То, что происходит сейчас в зоне СВО в плане активности ВСУ, можно назвать своеобразной прелюдией реального контрнаступление, которое начнется в канун Дня России, 12 июня.

Как указал первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. Киев начнет активную фазу боевых действий одновременно со стартом проведения учений НАТО, которые пройдут в Германии с 12 по 23 июня.

«Во-первых, 12 июня — это символическая дата, День России. Украина ведет в первую очередь информационную войну. Это элемент нанесения удара по нам и прорыва. А, во-вторых, с 12 по 23 июня в Европе проводятся крупнейшие авиаучения НАТО под координацией Германии. Там будет задействовано огромное количество, помимо чисто авиационной составляющей, различных сопутствующих сил радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Ряд этого будет реально использован для поддержки Украины», — объяснил Пинчук в беседе с URA.RU.

Эксперт также пояснил, чтобы начать активное контрнаступление, украинским военным и их руководству в первую очередь, необходимо подготовиться — активировать линию фронта, как следует прощупать оборону.

«То есть перед тем, как ты делаешь какой-то большой замах армейский, принято прощупывать оборону, как-то активировать линии фронта, смотреть на реакцию, на переброску, рассеивать силы противника. Пока что сейчас происходит и будет происходить, это еще — пусть активный, с жертвами, но предварительный этап», — заключил Пинчук.

Ранее в российском Минобороны рассказали о попытке прорыва ВСУ на Южно-Донецком направлении.