ФОМ: 81 процент россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство россиян хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, следует из опроса Фонда «Общественного мнение» (ФОМ), результаты которого опубликованы на официальном сайте ведомства.

Исследование показало, что работу главы государства положительно оценивают 81% граждан. 80% жителей России доверяют Путину.

Негативную оценку деятельности президента дали 8% респондентов. 11% граждан не доверяют Путину.

На сайте ФОМ отмечается, что опрос «ФОМнибус» проводился со 2 по 4 февраля 2024 года. В нем приняли участие 1,5 тысяч россиян от 18 и выше лет. Исследование затронуло 53 субъекта России.

Специалисты фонда использовали для исследования интервью по месту жительства. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) — это регулярные исследования общественного мнения с использованием репрезентативных опросов населения, фокус-групп и глубоких интервью. Он был основан в 1991 году. С середины 1992 года фонд стал самостоятельной организацией.

В ночь на 9 февраля американской журналист Такер Карлсон опубликовал на своем канале интервью с Владимиром Путиным. Для того, чтобы встретиться с президентом страны, Карлсон приезжал в Москву.