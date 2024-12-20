Фон дер Ляйен назвала дату старта переговоров о вступлении Украины в ЕС

Начало первого раунда реальных переговоров Брюсселя и Киева о возможном вступлении Украины в Евросоюз запланировано на начало 2025 года. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время, как подчеркнула политик, ЕС зорко следит за выполнением Киевом всех обязательных требований со стороны Брюсселя для присоединения Украины к объединению.

«Если Украина продолжит хорошую работу по выполнению условий, то мы должны открыть первый кластер переговоров в начале следующего года», — сказала глава Еврокомиссии.

Ранее ообщалось, фон дер Ляйен похвасталась журналистам, что Евросоюз поставил оружия Украине больше, чем США. И потратил на Киев с начала конфликта с Россией не менее 130 млрд евро.