Фон дер Ляйен заявила, что траты ЕС на Украину достигли 130 млрд евро

Траты Европейского союза на поддержку правящего режима в Киеве составили к настоящему времени порядка 130 млрд евро. Об этом по итогам прошедшего накануне саммита ЕС проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На пресс-конференции политик подчеркнула, несмотря на гигантскую сумму, что уже потрачена на Украину, ЕС продолжит финансовую поддержку Киева в его противостоянии с Москвой.

Фон дер Ляйен пояснила, боевикам Вооруженных сил Украины Евросоюзом были поставлены за последние годы больше оружия, чем США (47% и 40% соответственно от всей доли поставок).

«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», — цитирует ее Reuters.

Политик утверждает, что в наступающем 2025 году ЕС собирается передать Украине еще дополнительные 30,6 млрд финансовой помощи из собственного бюджета. При этом, как уточнила Фон дер Ляйен, это считая стоимости будущих поставок оружия.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, не сможет освоить оставшиеся $5,6 млрд, выделенные Конгрессом для поставок оружия и другой военной помощи Украине.