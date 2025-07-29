Фон дер Ляйен назвали дурой после ее слов о газе
Главу ЕК уличили во лжи
Фото: [pxhere.com]
Глава Еврокомиссии Урсулла фон дер Ляйнен заявила о поставках сжиженного газа (СПГ) из США.
Данное заявление прокомментировал ирландский журналист Чей Боуз.
Он упрекнул фон дер Ляйнен во лжи и усомнился в ее интеллектуальных способностях.
«Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". (...) Это наглая ложь», — написал он на своей странице в соцсети X.
Кроме того, Боуз назвал главу Еврокомиссии дурой.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о съеденной Трампом фон дер Ляйен.