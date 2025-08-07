Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским вступление Украины в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудила некоторые важные вопросы. Об этом рассказала она сама в социальной сети Х.

По словам фон дер Ляйен, разговор касался событий, которые произошли в последние дни.

«Мы обсудили следующие шаги в направлении переговорного решения по Украине, будущее членство Украины в ЕС и восстановление», — указала она.

Политик добавила, что Евросоюз и в будущем продолжить играть очень важную роль, которая позволит ему гарантировать сохранение справедливого мира в течение длительного времени.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен обвинила Китай в оказании поддержки России в конфликте на Украине. Такое заявление она сделала незадолго до начала саммита между Европейским союзом и КНР. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что отношение Пекина к украинскому конфликту будет решающим фактором в будущих отношениях между Евросоюзом и Китаем.