Случай, произошедший во время речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Финляндии, показал, насколько неискренними были её слова, отмечает Майкл Брендан Догерти в своей статье для журнала National Review.

В своем тексте автор упоминает, что во время выступления главы Еврокомиссии по вопросу о свободе слова, мужчину, который выражал свое неодобрение, задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Урсула фон дер Ляйен выступала с речью в Финляндии. Отвечая на выкрики из зала, она сказала: «Они могут радоваться, что живут в свободной стране, такой как Финляндия, где свобода слова — это право. Где на них не налагаются никакие ограничения». Пока она говорила это, протестующего мужчину задерживали", — пишет автор.

В конце своего выступления Догерти с улыбкой заметил, что это одна из его любимых сцен, которые он когда-либо видел.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен обвинила Китай в оказании поддержки России в конфликте на Украине. Такое заявление она сделала незадолго до начала саммита между Европейским союзом и КНР. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что отношение Пекина к украинскому конфликту будет решающим фактором в будущих отношениях между Евросоюзом и Китаем.