NYT: администрация Байдена не успеет потратить $5,6 млрд, выделенные Украине

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, не сможет освоить оставшиеся $5,6 млрд, выделенные Конгрессом для поставок оружия и другой военной помощи Украине, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник в администрации Байдена, ранее сообщил, что США планируют до середины января отправить на Украину сотни тысяч боеприпасов, ракет и сотни единиц бронетанковой техники. Эти меры должны быть выполнены до того, как Байден покинет пост президента.

Ранее сообщалось, что Байден выделил Украине очередной пакет военной помощи. Он представляет дополнительную защиту воздуха, бронетехнику, дроны и артиллерию.