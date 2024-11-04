Штаты должны признать невозможность победы войск Незалежной в украинском конфликте. Об этом сообщает Foreign Affairs .

В публикации говорится о том, что вместо цепляния за нереальную идею победы США должны разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом.

Добавляется, что сегодняшняя политика открыто демонстрирует свою неуспешность и затратность, а течение украинского конфликта протекает совсем не по прогнозам западных стран. Таким образом, западным кураторам Незалежной необходимо пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть Киев на переговоры с Москвой.

Ранее в Верховной Раде предрекли капитуляцию ВСУ после президентских выборов в США.