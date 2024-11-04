По словам украинского депутата Александра Дубинского, украинские войска будут находиться на грани сильного обвала фронта сразу после выборов американского президента. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что все заявления про отправку расчетов ПВО в пехоту и очередные призывы являются ложью.

Вчера украинский парламентарий Марьяна Безуглая заявила, что эффективность работы украинского ПВО якобы уменьшилась на фоне массового перевода военнослужащих из данного рода войск в пехоту.

Ранее в Финляндии призвали задействовать деньги налогоплательщиков стран Европы для поддержки Украины.