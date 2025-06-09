Foreign Policy: США продолжат передавать спутниковые разведданные Украине

По информации, предоставленной источником, близким к администрации США, президент Дональд Трамп не намерен прекращать передачу Украине данных спутниковой разведки. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Кроме того, сообщается, что США могут продолжить оказывать поддержку Украине в формате, аналогичном тому, который применялся ранее. При этом Вашингтон будет стремиться к сокращению своих расходов.

«(Администрация Трампа. — Прим. ред.) не приостановит доступ Украины к американским спутниковым разведданным. <…> Эти спутниковые кадры являются ключевыми для Украины», — говорится в материале журнала.

В статье также говорится о том, что в ситуации с конфликтом на Украине наиболее вероятным развитием событий с участием Трампа может стать отказ от активного участия в мирных дипломатических процессах. В таком случае президент США может возложить вину за отсутствие прогресса как на Украину, так и на Россию, обвинив обе стороны в игнорировании его предложений.

Ранее сообщалось, что Израиль передал Киеву системы Patriot американского производства.