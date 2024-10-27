В Чехии рассказали, к каким последствиям для оборонной промышленности приведет поражение ВСУ в противостоянии с Россией. По мнению авторов издания Forum24, в таком случае украинская оборонная инфраструктура может оказаться под контролем России.

В материале отмечается, что Европейский Союз (ЕС) может также попытаться создать новое оборонное производство в украинском государстве, однако это может привести к тому, что результаты этой инициативы в конечном итоге достанутся России.

Журналисты отмечают, что в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который предлагает собственный план победы, Брюссель не разработал четкой стратегии, что может негативно сказаться на ситуации.

«Вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — считают авторы статьи.

Обозреватель указал на то, что ставка ЕС на украинскую оборонную мощь является признанием неудачи в попытках мобилизации европейской промышленности для поддержки собственных целей. В то время как российская военная экономика демонстрирует эффективность и адаптивность, Европе необходимо пересмотреть свои подходы к вопросам обороны.

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер ранее объявил об открытии первого завода компании на территории страны. Отмечалось, что завод будет специализироваться на производстве высокотехнологичной бронетехники и другого военного оборудования.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал открытие немецкого завода на Украине, выразив надежду на «праздничный российский салют» в ожидании успешной работы нового предприятия.

Ранее сообщалось, что ВСУ обеспечили методичками с фразами на корейском для общения с военными КНДР на фоне появления в СМИ информации об отправке северокорейских военнослужащих на Украину.