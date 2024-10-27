ВСУ обеспечили методичками с фразами на корейском для общения с военными КНДР

Украинским военным начали раздавать методички с фразами на корейском языке для общения с солдатами из КНДР в случае их прибытия в зону конфликта. Документ публикует телеграм-канал «Военкоры русской весны».

В памятках приводятся основные команды и вопросы, транслитерация и перевод. Например, «Брось оружие!», «Назови свое подразделение», «Ты ранен?» и другие.

Стоит отметить, что в украинских СМИ и соцсетях активно распространяется информация о том, что под Курск направлены северокорейские подразделения.

Как передает The New York Times, военнослужащие вооруженных сил КНДР уже прибыли в Курскую область. Как утверждает издание, ожидается, что бойцы будут задействованы в боевых действиях на стороне российской армии.

Пока северокорейские военные не вовлекались в активную фазу боев. К настоящему моменту их роль в украинском конфликте до конца непонятна.

Ранее сообщалось о том, что Путин прокомментировал реакцию Запада на договор РФ с Северной Кореей.