Во Франции высмеяли фото Макрона на европейском саммите
Макрона упрекнули в «неуместной веселости» на европейском саммите
Фото: [flickr.com]
Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X высмеял президента Франции Эмануэля Макрона за фотографию, сделанную на саммите Европейского политического общества, который проходил в Албании.
Критику Филиппо вызвал жест Макрона – поднятые вверх два больших пальца. Политик назвал французского лидера единственным идиотом среди присутствовавших.
К своему посту он приложил совместное фото лидеров стран на саммите Европейского политического общества, среди которых лишь Макрон демонстрирует неуместную веселость.
Ранее сообщалось о том, что Эрдоган поймал лидера Макрона за палец во время разговора на саммите в Албании.