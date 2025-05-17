Эрдоган на публике схватил Макрона за палец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно схватил французского лидера Эммануэля Макрона за палец и долгое время не отпускал его, пишет турецкое издание Haberler.

В Сети также активно начало распространяться видео, где турецкий президент с непоколебимым лицом держит палец Макрона на публике.

Эта ситуация возникла на форуме Европейского политического сообщества (ЕПС) в Албании. На сайте организаторов саммита говорится, что на него прибыли главы 47 государств. Туда также отправился глава киевского режима Владимир Зеленский.

Видеофрагмент вызвал множество комментариев интернет-пользователей, которые отметили, что подобный жест Эрдогана свидетельствует о его превосходстве над европейским лидером. Таким образом турецкий президент не позволил Макрону «просто похлопать» себя по плечу.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявился на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кроссовках.