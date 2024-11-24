Fox News: администрация Трампа с самого старта своей работы займется урегулированием украинского конфликта

По словам одного из конгрессменов Майка Уолца, будущая администрация президента США Дональда Трампа с самого старта своей работы в январе начнет работу по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал Fox News .

Он добавил, что будут вестись обсуждения, кто станет присутствовать за столом переговоров, каким образом должны присутствовать обе стороны и каковы параметры соглашения.

По мнению американского политика, основной частью переговорного процесса должны быть страны Старого Света.

Он подчеркнул, что всем союзникам Штатов необходимо нести данную нагрузку.

Напомним, что Майка Уолца Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что сторонники Трампа хотят сделать Украину подконтрольной России.