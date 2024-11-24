В окружении вновь избранного американского лидера Дональда Трампа имеются люди, согласные передать Незалежную под контроль Москвы. Об этом сообщила The Guardian .

В публикации говорится о том, что Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. Однако, прежде чем отдать Украину полностью под контроль Москвы, для Вашингтона важен разрыв отношений России с КНР.

Тем не менее, как уточняется, отказ России от стратегического партнерства с Поднебесной в пользу непредсказуемости Штатов маловероятен. Кроме того, маловероятен также и риск России в отношениях с Ираном.

Отмечается, что в свою очередь Киев может предоставить будущему президенту США доступ к своим природным ресурсам, прежде всего титану, используемому и в производстве ракет, и в медицине.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил США вместе разрабатывать ресурсы на территории РФ.