Fox News опубликовал письмо Мелании Трамп, что на Аляске президент США передал Путину

На сайте американского телеканала Fox News появилось письмо, которое супруга президента США передала Владимиру Путину во время их встречи на Аляске. В этом послании Мелания Трамп подчеркнула, что именно лидеры государств несут ответственность за мир и будущее своих детей.

Супруга президента Соединенных Штатов Америки выразила уверенность в том, что только глава Российской Федерации может обеспечить детям безопасность и вернуть им радость жизни, защитив от ужасов войны. Она отметила, что эта задача выходит за рамки географии, политики и идеологии.

«Они мечтают о любви, возможностях и безопасности от опасностей. Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры — обеспечить будущее не только для избранных, но для всех детей», — говорится в письме.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.