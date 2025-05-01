Fox News сообщил об увольнении помощника президента США по нацбезопасности

По данным зарубежного канала, Уолтца и его помощника Алекса Вонга уволили за скандал со сливом переписки в мессенджере Signal. Обозреватели заявили, что госслужащих попросили уйти 1 мая. Официально это не подтвердили.

Напомним, что главный редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг каким-то образом оказался в чате Signal. Там сидели чиновники и высшее руководство США, обсуждая удары по хуситам в Йемене. Заподозрили, что при создании чата промахнулся Уолтц и включил Голдберга в диалог. Помощник президента США по нацбезопасности признал ошибку.

Politico при этом называет нового кандидата на должность ушедшего сотрудника команды Трампа. Его сможет заменить спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Примечательно, что это же издание ранее указывало на риски для карьеры Уолтца из-за промашки.