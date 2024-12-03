Fox News: Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США

На встрече между избранным президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо последнего предупредили о возможности того, что Канада станет 51-м штатом США, если не удастся разрешить проблемы незаконной миграции и наркоконтрабанды. Об этом сообщил Fox News.

По данным источников, на переговорах, проходивших на прошлой неделе в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, он заявил Трюдо, что в день своей инаугурации, 20 января 2025 года, может ввести 25% импортные пошлины на все товары из Канады.

Это случится в том случае, если Оттава не устранит проблемы с нелегальной миграцией через канадскую границу и не уменьшит торговый дефицит, который, по словам Трампа, составляет примерно $100 млрд.

Трюдо ответил, что такие меры могут существенно навредить канадской экономике, на что Трамп заметил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США. Эта фраза вызвала нервный смех у канадского премьер-министра.

Как рассказал один из участников, в случае такого сценария Канада могла бы стать очень либеральным штатом, на что Трамп парировал, предложив разделить страну на два, один для либералов, а другой для консерваторов. Кроме того, Трамп добавил, что Трюдо мог бы занять пост губернатора нового штата. По информации Fox News, встреча Трюдо и Трампа длилась около трех часов.

Ранее сообщалось, что Трамп провел конструктивный диалог с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором обсуждались вопросы торговли и пограничной безопасности.